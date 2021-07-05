Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Владимир Кличко намекнул на возобновление спортивной карьеры

Спорт-Экспрессиещё 1
13 часов назад
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал поражение сборной Украины в матче Евро-2020 с Англией (0:4) и намекнул на то, что может возобновить карьеру.
Владимир Кличко намекнул на возобновление спортивной карьеры
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Поздравляю Англию с отличной игрой! Матч пошел не в том направлении, в котором я хотел, но это спорт.
Я был проигравшим в своем спорте, как вы все знаете, особенно вы, английские фанаты. Дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее, мы все любим возвращение, не так ли?
Я также очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко прошли в этом турнире, показывая, что мы можем бороться.
Не сомневаюсь, мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. Продолжайте болеть, и однажды, возможно, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя", — заявил Кличко.
Последний бой Кличко состоялся в апреле 2017 года. Тогда он уступил чемпиону WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа техническим нокаутом.
Бокс,Энтони Джошуа,Владимир Кличко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители