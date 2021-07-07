Тим Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде

Первоначально Цзю должен был встретиться с австралийцем Майклом Зерафой, но тот отказался от боя из-за коронавирусных ограничений, и за неделю до поединка его заменил Спарк.

На счету 26-летнего Цзю теперь 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым сейчас является аргентинец Брайан Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).