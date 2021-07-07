Тим Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю
защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал титул чемпиона стран Содружества в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Ньюкасле (Австралия), он выиграл у австралийца Стива Спарка техническим нокаутом в третьем раунде.
Первоначально Цзю должен был встретиться с австралийцем Майклом Зерафой, но тот отказался от боя из-за коронавирусных ограничений, и за неделю до поединка его заменил Спарк.
На счету 26-летнего Цзю теперь 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым сейчас является аргентинец Брайан Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
В 2019 году команда Цзю достигла договоренности о проведении поединков с тремя сильнейшими боксерами Австралии - Джоэлем Камиллери, Дуайтом Ричи и бывшим чемпионом мира по версии WBO Джеффом Хорном, у первых двух Тим выиграл решением судей, у третьего - техническим нокаутом в восьмом раунде.
24-летний Спарк потерпел второе поражение при 12 победах (11 нокаутом).