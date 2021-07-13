Боксера Дигейла ограбили во время финала Евро

Дигейл - чемпион Олимпийских игр 2008 года, в среднем весе, бронзовый призер Игр Содружества (2006), двукратный серебряный призер чемпионатов стран Европейского союза
(2007, 2008) в любителях. Среди профессионалов чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) (2015—2017, 2018), чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) (2011—2012) во втором среднем весе. Финальная встреча чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась победой "скудра адзурры" в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Ранее сообщалось, что британский пилот Формулы-1 из команды "Макларен" Ландо Норрис стал жертвой ограбления после финала чемпионата Европы — 2020.