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Чемпионат Европы по футболу 2020

У британского боксера во время финала Евро украли золотую медаль Олимпийских игр

Газета.Ru
2 часа назад
Бывший боксер, выступавший во второй средней весовой категории, Джеймс Дигейл стал жертвой ограбления. Британский спортсмен сообщил, что неизвестные пробрались в дом и украли его золотую медаль Олимпийских игр 2008 года.
Боксера Дигейла ограбили во время финала Евро
Фото: @jamesdegale1@jamesdegale1
"Дом моих родителей ограбили прошлой ночью, когда наша футбольная сборная играла в финале чемпионата Европы. Они забрали мою золотую медаль Олимпиады. Может ли кто-нибудь помочь, сообщив любую имеющуюся у вас информацию?" — написал экс-боксер-профессионал в Instagram.
Дигейл - чемпион Олимпийских игр 2008 года, в среднем весе, бронзовый призер Игр Содружества (2006), двукратный серебряный призер чемпионатов стран Европейского союза (2007, 2008) в любителях. Среди профессионалов чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) (2015—2017, 2018), чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) (2011—2012) во втором среднем весе. Финальная встреча чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась победой "скудра адзурры" в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Ранее сообщалось, что британский пилот Формулы-1 из команды "Макларен" Ландо Норрис стал жертвой ограбления после финала чемпионата Европы — 2020.
Бокс,Джеймс Дигейл,ЕС,
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