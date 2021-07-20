Усик проведет бой с Джошуа 25 сентября

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Боксеры сразятся за титул объединённого чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Бой состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма». Арена способна вместить 62 тысячи человек.

Для британца это будет вторая защита титула, украинец же проведет свой первый чемпионский бой в тяжелом весе.

«Я снова поставил все на карту, и пора защищать свою корону. Мы два олимпийских чемпиона, которые пробились к вершине, мы никогда не избегали вызовов. Стадион исключительный, атмосфера будет потрясающей, для меня большая честь быть первым, кто будет драться в таком впечатляющем месте. Не могу дождаться боя с Усиком», – написал Джошуа в своем инстаграме.

«Дорогу осилит идущий», – поделился впечатлениями Усик на своей странице в инстаграм.

Усик имеет статус непобежденного бойца. На его счету 18 побед (13 нокаутом) в 18 поединках.

Джошуа же провел 25 боев, в одном из которых потерпел поражение от Энди Руиса

Джошуа и Усик на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне стали олимпийскими чемпионами: Энтони – в весе свыше 91 кг, Александр – в весе 91 кг.