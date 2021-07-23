Алоян одержал победу над Йохану на турнире в Москве

Обладатель пояса WBA Gold во втором наилегчайшем весе российский боксёр Миша Алоян единогласным решением судей одержал победу над представителем Танзании Мчанью Йохану. Поединок состоялся на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном бою вечера выступит российский боксёр Мурат Гассиев и немец Михаэль Валлиш. По итогам взвешивания вес Гассиева составил 106,5 кг, а его соперника — 102,6 кг. Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.