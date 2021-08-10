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Олимпиада-2020

Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Российский боец Александр Емельяненко проведёт следующий бой с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело», об этом рассказал менеджер Александра Азамат Бостанов.

Емельяненко сразится с блогером Тарасовым
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», – рассказал Бостанов в интервью Sport24.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Ранее агент Емельяненко рассказал, что бой с Джиганом всё же состоится. В данный момент боец находится на сборах в Карачаево-Черкессии.

Напомним, что недавно российский промоутер Камил Гаджиев высказал своё мнение о том, что Александр Емельяненко больше не в состоянии драться из-за проблем с режимом.

Бокс,Магомед Исмаилов,Камил Гаджиев,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,
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