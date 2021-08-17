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Американский боксёр признался, что симулировал травму, чтобы не драться с украинцем

Чемпионат.comиещё 1
35 минут назад

Американец Чарльз Конуэлл признался, что травма руки, которая не позволила ему выйти на бой с украинским боксёром Иваном Голубом, была выдумана. Поединок Конуэлл – Голуб должен был стать главным событием вечера бокса, который проводился организацией Ring City 8 апреля.

Боксер Конуэлл выдумал травму, чтобы не драться с украинцем
Фото: InstagramInstagram

В интервью изданию ESPN американский спортсмен рассказал, что его гонорар за выход на ринг с Голубом составлял $ 40 тыс, а за бой с Марком Делукой, который является более слабым бойцом, он получил бы $ 80 тыс. Их поединок должен был пройти в андеркарде титульного боя между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом 19 июня.

«Трудно доказать, что травма ненастоящая, поэтому мы решили соврать. Я не думал долго обо всём этом и почти сразу согласился. Я поинтересовался, могу ли принять участие в обоих поединках, чтобы получить два гонорара. Мой менеджер посоветовал мне подраться один раз, поскольку промежуток между боями был слишком коротким, и я мог получить травму», – цитирует Конуэлла ESPN.

Напомним, что поединок между Лопесом и Камбососом перенесли с 19 июня, так как Теофимо заболел коронавирусом.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/news-4431771-amerikanskij-boksyor-priznalsya-chto-simuliroval-travmu-chtoby-ne-dratsya-s-ukraincem.html?utm_source=copypaste

Бокс,Иван Голуб,
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