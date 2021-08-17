Боксер Конуэлл выдумал травму, чтобы не драться с украинцем

«Трудно доказать, что травма ненастоящая, поэтому мы решили соврать. Я не думал долго обо всём этом и почти сразу согласился. Я поинтересовался, могу ли принять участие в обоих поединках, чтобы получить два гонорара. Мой менеджер посоветовал мне подраться один раз, поскольку промежуток между боями был слишком коротким, и я мог получить травму», – цитирует Конуэлла ESPN.