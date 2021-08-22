Пакьяо проиграл Угасу в поединке за титул WBA Super

Кубинский боксёр Йорденис Угас (27-4, 12 КО) победил единогласным решением судей филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе на боксёрском турнире.

Напомним, изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменён. Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — речь идёт о разрыве сетчатки левого глаза. Спортсмен перенёс экстренную операцию.

Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал бы первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.