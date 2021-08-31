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Блогер Пол раздал миллион долларов боксерам, выступавшим с ним в одном карде

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

Стали известны гонорары участников боксерского шоу от Showtime в Кливленде. Блогер Джейк Пол, победивший экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, получил за бой гонорар в размере 2,8 млн долларов. Об этом сообщает Sports.ru.

Блогер Пол раздал миллион долларов боксерам, выступавшим с ним в одном карде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

1 млн долларов Пол раздал боксерам, которые выступили с ним в одном карде. Вудли к 850 тысячам долларов получил 220 тысяч. Напомним, ранее в Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Бой продлился все запланированные восемь раундов. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19 из которых, а еще семь закончились для него поражением. Представляет команду American Top Team, но перед боем с Лоулером перешел в Rufus, где тренируется до сих пор. Для Джейка Пола этот бой стал четвертым в ММА.

В рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров Youtube 2018 года, составленном журналом Forbes, Джейк Пол занял вторую позицию, уступив лидерство семилетнему мальчику Райану, ведущему канала Ryan ToysReview. По версии журнала доход от видеоблога, который ведет Джейк Пол, за 2018 год превысил сумму в 21 млн долларов.

Бокс,Тайрон Вудли,Forbes,
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