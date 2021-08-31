Блогер Пол раздал миллион долларов боксерам, выступавшим с ним в одном карде

1 млн долларов Пол раздал боксерам, которые выступили с ним в одном карде. Вудли к 850 тысячам долларов получил 220 тысяч. Напомним, ранее в Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19 из которых, а еще семь закончились для него поражением. Представляет команду American Top Team, но перед боем с Лоулером перешел в Rufus, где тренируется до сих пор. Для Джейка Пола этот бой стал четвертым в ММА.