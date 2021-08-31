18-летняя боксерша впала в кому после боя

Мексиканская боксерша Жанетт Закариас Сапата впала в кому после поединка против канадки Мари-Пьер Уль, который прошел в Монреале, сообщает The Mirror.

Фото: moniteur.ru moniteur.ru

В концовке четвертого раунда представительница Мексики получила несколько серьезных ударов от соперница. После спортсменку осмотрел рефери и принял решение досрочно завершить бой. Через несколько секунд после этого у Сапаты начались конвульсии.

Тренер мексиканки Джованни Мартинес положил ее на ринг и попытался оказать ей первую помощь. Прибывшие медики положили ее на носилки и отнесли в машину скорой помощи, которая доставила спортсменку в больницу. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.