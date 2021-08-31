Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

18-летняя боксерша впала в кому после боя

Газета.Ru
1 час назад

Мексиканская боксерша Жанетт Закариас Сапата впала в кому после поединка против канадки Мари-Пьер Уль, который прошел в Монреале, сообщает The Mirror.

18-летняя боксерша впала в кому после боя
Фото: moniteur.rumoniteur.ru

В концовке четвертого раунда представительница Мексики получила несколько серьезных ударов от соперница. После спортсменку осмотрел рефери и принял решение досрочно завершить бой. Через несколько секунд после этого у Сапаты начались конвульсии.

Тренер мексиканки Джованни Мартинес положил ее на ринг и попытался оказать ей первую помощь. Прибывшие медики положили ее на носилки и отнесли в машину скорой помощи, которая доставила спортсменку в больницу. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Сапата провела в профессиональной карьере шесть поединков. Она одержала две победы и потерпела четыре поражения. Ранее сообщалось, что американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после поединка против Чарльза Конвелла, скончался в возрасте 27 лет. Спортсмен упал в глубокий нокаут в десятом раунде поединка. После боя боксер был госпитализирован, ему была проведена операция на мозге.

Бокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители