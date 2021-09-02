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Олимпиада-2020

Призёр ЧЕ по боксу погиб в ДТП

Чемпионат.comиещё 3
42 минуты назад

Молдавский боксёр Василий Белоус, который на чемпионате Европы 2017 года завоевал бронзовую медаль, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом информирует «Бельцкий независимый портал».

Призёр ЧЕ по боксу погиб в ДТП
Фото: Comitetul Național Olimpic și SportivComitetul Național Olimpic și Sportiv

Сообщается, что авария, в которой погиб спортсмен, случилась в ночь с 30 на 31 августа в Окницком районе. По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в забор монастыря. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Белоусу было 33 года. Помимо бронзы ЧЕ-2017 на его счету несколько побед в чемпионате Молдавии. Он выступал на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, где проиграл во втором раунде.

Национальный олимпийский комитет Молдавии выразил свои соболезнования.

«Национальный олимпийский и спортивный комитет выражает соболезнования семье, друзьям, коллегам в связи с кончиной одного из лучших боксёров страны Василия Белоуса. У Василия остались жена и двое детей. Упокой его бог с миром!» — отмечается в сообщении организации.

Бокс,Василий Белоус,
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