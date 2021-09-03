Отец Фьюри: «Когда Тайсон уйдет из бокса, он перейдет в ММА»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, убежден, что его сын после завершения карьеры в боксе будет выступать по правилам ММА.
«Тайсон быстр и отлично координирован. Я действительно верю, что если бы за него взялся топовый тренер по ММА, то он достиг бы больших высот.
Когда Тайсон завершит выступления в боксе, он, вероятно, перейдет в ММА. Вот увидите», – сказал Фьюри.
Следующий бой Фьюри проведет 9 октября в Лас-Вегасе против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.