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Отец Фьюри: «Когда Тайсон уйдет из бокса, он перейдет в ММА»

Sports.ru
1 час назад

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, убежден, что его сын после завершения карьеры в боксе будет выступать по правилам ММА.

Отец Фьюри: «Когда Тайсон уйдет из бокса, он перейдет в ММА»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тайсон быстр и отлично координирован. Я действительно верю, что если бы за него взялся топовый тренер по ММА, то он достиг бы больших высот.

Когда Тайсон завершит выступления в боксе, он, вероятно, перейдет в ММА. Вот увидите», – сказал Фьюри.

Следующий бой Фьюри проведет 9 октября в Лас-Вегасе против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Бокс,MMA,Джон Фьюри,
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