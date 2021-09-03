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Олимпиада-2020

18-летняя боксерша скончалась в больнице после нокаута

Елена Прошина
1 час назад

18-летняя мексиканская боксерша Жанетт Закариас Сапата скончалась после нокаута на вечере бокса в канадском Монреале. Как пишет Mirror со ссылкой на промоутера Ивон Мишель, девушка умерла в больнице спустя несколько дней после поединка.

18-летняя боксерша скончалась в больнице после нокаута
Фото: nk.org.uank.org.ua

В конце четвертого раунда Жанетт пропустила серию ударов, после чего у неё начались конвульсии. Девушку немедленно госпитализировали, а в больнице ввели в искусственную кому. Однако врачам не удалось спасти её жизнь и она скончалась.

Как отметил промоутер, он узнал о смерти от одного из родственников боксерши.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее близким, родным, друзьям и, в особенности, ее мужу Джованни Мартинесу, который до последнего находился рядом с ней в больнице», - отметил он.

Нанесшая удары Мари Пьер-Уль также не осталась в стороне. После того, как узнала, что Сапата находится в коме, спортсменка заявила, что произошедшее очень огорчило её.

«Я никогда в жизни не хотела нанести серьезные травмы моим соперницам. Я от всего сердца желаю ей скорейшего выздоровления", - написала Мари.

После смерти Сапаты она выразила соболезнования родным и близким и призналась, что полностью опустошена.

Бокс,Ивон Мишель,
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