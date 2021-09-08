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Трамп прокомментирует возвращение Холифилда на ринг

Lenta.ru
33 минуты назад

Сервис Fite объявил, что альтернативный комментарий для поединка Эвандера Холифилда и Витора Белфорта предоставит американский бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте платформы.

Трамп прокомментирует возвращение Холифилда на ринг
Фото: ReutersReuters

Пользователи смогу выбрать альтернативную звуковую дорожку при трансляции ивента от Thriller. В ней комментаторами выступит Трамп и его сын, американский предприниматель Дональд Трамп-младший.

Возвращение Холифилда в ринг назначено на 11 сентября. Его оппонентом станет Белфорт, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Thriller был вынужден ускорить возвращение Холифилда из-за невозможности организовать схватку с участием Оскара де ла Хойи. Последний заразился коронавирусом.

В марте сообщалось, что экс-чемпион Майк Тайсон отказался от поединка с Холифилдом. До этого оба спортсмена выражали готовность снова встретиться в ринге.

Холифилд завершил карьеру в 2011 году.

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