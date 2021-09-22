£3 млн получит Александр Усик за бой с Энтони Джошуа

Стало известно, сколько заработает бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик за поединок с действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Гарантированный гонорар Усика составит £ 3 млн (примерно 3,5 млн), при этом сумма может вырасти до £ 5 млн (примерно 5,8 млн), если будет продано достаточное количество платных трансляций. Об этом сообщает Total Sport.