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Российский боксер-чемпион предрек Усику поражение в поединке с Джошуа

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Российский боксер, обладатель двух чемпионских титулов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев высказался об исходе поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит РЕН ТВ.

Российский боксер предрек Усику поражение в бою с Джошуа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсмен предрек Усику поражение, так как для украинца дивизион супертяжеловесов является новым.

«Джошуа — уже состоявшийся боец. Я предпочтение даю, что Джошуа выиграет этот бой — или досрочно, или решением судей», — посчитал он, заявив, что оба боксера будут осторожничать в первых раундах.

Джошуа предстоит защита титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), IBF и Международной боксерской организации (IBO) в поединке с Усиком 25 сентября. Для украинца это станет первой схваткой за пояс в дивизионе супертяжеловесов. Встреча пройдет в Лондоне.

Усик не знает поражений в профессиональном боксе. На его счету 18 побед в 18 поединках. На счету британца 24 победы при единственном поражении.

Бокс,Артур Бетербиев,Энтони Джошуа,Александр Усик,РЕН ТВ,
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