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Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе

Елена Прошина
31 минуту назад

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Он взял титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи отдали победу украинскому боксеру — 116-112, 117-114, 115-113. Об этом пишет Championat.com.

Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе
Фото: ТАССТАСС

Александр Усик уверенно начал бой и захватил преимущество в первых раундах. В третьем раунде украинский боксер сумел поймать Джошуа и потрясти. В четвертом раунде британец не смог изменить ситуацию, и трехминутка снова была за Усиком. В пятом и шестом раундах Джошуа удалось несколько раз ударить оппонента из Украины.

В седьмом раунде Джошуа предпринял попытку взвинтить темп, но в концовке трехминутки Усик провел отличную серию ударов. Восьмая трехминутка прошла тем же образом, что и предыдущие.

В девятом раунде британец вновь провел удачную атаку по оппоненту. Десятый раунд завершился взрывной серией от Усика, однако Джошуа тоже смог ответить на его атаки. В одиннадцатом раунде украинский боксер снова провел несколько серий ударов в цель.

В заключительном раунде ситуация не изменилась. Под конец Усик был в шаге от того, чтобы отправить Энтони Джошуа в нокаут.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,Чемпионат.com,
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