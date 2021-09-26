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Усик: думаю, Джошуа решится на реванш. Хотел бы провести его в Киеве на «Олимпийском»

Чемпионат.com
1 час назад

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, где хотел бы провести реванш с британцем Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

Усик захотел провести реванш с Джошуа в Киеве
Фото: ReutersReuters

«Где бы я хотел провести реванш? На «Олимпийском», в Киеве. Решится ли на это Джошуа? Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучше. Я думаю, он решится на реванш. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы. Критики? Я на них не обращаю внимания. Для меня это дополнительная мотивация», — сказал Усик на пресс-конференции.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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