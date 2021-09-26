Усик захотел провести реванш с Джошуа в Киеве

«Где бы я хотел провести реванш? На «Олимпийском», в Киеве. Решится ли на это Джошуа? Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучше. Я думаю, он решится на реванш. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы. Критики? Я на них не обращаю внимания. Для меня это дополнительная мотивация», — сказал Усик на пресс-конференции.