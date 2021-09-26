Усик захотел провести реванш с Джошуа в Киеве

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, где хотел бы провести реванш с британцем Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.
«Где бы я хотел провести реванш? На «Олимпийском», в Киеве. Решится ли на это Джошуа? Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучше. Я думаю, он решится на реванш. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы. Критики? Я на них не обращаю внимания. Для меня это дополнительная мотивация», — сказал Усик на пресс-конференции.