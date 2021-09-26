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Зрители освистали гимн Украины перед боем Усика с Джошуа

News.ru
1 час назад

Британские болельщики освистали гимн Украины перед боксёрским поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне. При этом выход на ринг своего соотечественника они встретили «мощным рёвом».

Зрители освистали гимн Украины перед боем Усика с Джошуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Титульный бой состоялся на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Во время исполнения украинского гимна начали свистеть фанаты Джошуа, к которым присоединилось большинство зрителей, болевших за своего земляка. Более того, свист сопровождал Усика, пока он шёл к рингу.

Бой продлился 12 раундов. Его победителем арбитры единогласно признали 34-летнего украинца.

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Ранее стало известно, что Усик победил Джошуа в бою за три титула чемпиона мира по боксу — по версиям WBA, IBF и WBO. Поединок завершился в пользу украинца по очкам — 117:111, 116:112 и 115:113. Усик стал чемпионом мира в тяжёлом весе.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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