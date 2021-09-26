Зрители освистали гимн Украины перед боем Усика с Джошуа

Британские болельщики освистали гимн Украины перед боксёрским поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне. При этом выход на ринг своего соотечественника они встретили «мощным рёвом».

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Титульный бой состоялся на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Во время исполнения украинского гимна начали свистеть фанаты Джошуа, к которым присоединилось большинство зрителей, болевших за своего земляка. Более того, свист сопровождал Усика, пока он шёл к рингу.

Бой продлился 12 раундов. Его победителем арбитры единогласно признали 34-летнего украинца.