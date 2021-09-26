Джошуа попал в больницу после боя с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа был госпитализирован после поражения от украинца Александра Усика. Об этом промоутер британца Эдди Хирн сообщил таблоиду The Sun.

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По словам Хирна, боксер не видит правым глазом с девятого раунда поединка. У спортсмена подозрение на перелом глазницы.

«Она выглядит неважно», - сказал промоутер.

Он также добавил, что у Джошуа будет обязательный матч-реванш, так как британец в раздевалке признался, что уже знает, как ему победить Усика в следующий раз.