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«Выглядит неважно»: Джошуа попал в больницу после боя с Усиком

Ювелина Бернст
1 час назад

Британский боксер Энтони Джошуа был госпитализирован после поражения от украинца Александра Усика. Об этом промоутер британца Эдди Хирн сообщил таблоиду The Sun.

Джошуа попал в больницу после боя с Усиком
Фото: ReutersReuters

По словам Хирна, боксер не видит правым глазом с девятого раунда поединка. У спортсмена подозрение на перелом глазницы.

«Она выглядит неважно», - сказал промоутер.

Он также добавил, что у Джошуа будет обязательный матч-реванш, так как британец в раздевалке признался, что уже знает, как ему победить Усика в следующий раз.

Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе

Поединок между Джошуа и Усиком состоялся в ночь на 26 сентября. Бой продолжался 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу украинцу. В результате поражения Джошуа лишился чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе.

Бокс,Эдди Хирн,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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