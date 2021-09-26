Джошуа попал в больницу после боя с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа был госпитализирован после поражения от украинца Александра Усика. Об этом промоутер британца Эдди Хирн сообщил таблоиду The Sun.
По словам Хирна, боксер не видит правым глазом с девятого раунда поединка. У спортсмена подозрение на перелом глазницы.
«Она выглядит неважно», - сказал промоутер.
Он также добавил, что у Джошуа будет обязательный матч-реванш, так как британец в раздевалке признался, что уже знает, как ему победить Усика в следующий раз.
Поединок между Джошуа и Усиком состоялся в ночь на 26 сентября. Бой продолжался 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу украинцу. В результате поражения Джошуа лишился чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе.