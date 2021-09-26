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Александр Усик сделал подарок Илону Маску

Чемпионат.com
1 час назад

Украинский боксёр Александр Усик сделал подарок знаменитому бизнесмену Илону Маску после выигранного боя с Энтони Джошуа.

Александр Усик сделал подарок Илону Маску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Усик подарил Илону Маску свой NFT-токен и костюм JAXET, в котором он выходит на поединок.

«Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особенный подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовёт», – написал Усик в своём «твиттере».

Благодаря победе Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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