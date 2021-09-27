Украинский боксер Усик отправится в Крым

Украинский боксер Александр Усик, накануне завоевавший титул чемпиона мира в тяжелом весе, после восстановления приедет в Крым. Об этом сообщают «Вести.ру».

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Александр Усик – уроженец Симферополя. Там он начинал свою спортивную карьеру. Сейчас спортсмен выступает под украинским флагом. В бою с Энтони Джошуа он выступал в перчатках, на которых было написано «Симферополь».

Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и британским боксером Энтони Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне. Схватка продлилась все 12 раундов. Усик одержал победу единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.