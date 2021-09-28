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Усик рассказал о силе ударов Джошуа

Газета.Ru
2 часа назад

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как получил рассечение в бою с британцем Энтони Джошуа, а также оценил силу ударов своего соперника. Об этом украинец рассказал на пресс-конференции.

Усик рассказал о силе ударов Джошуа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Рассечение я получил, потому что мы столкнулись головами, а дальше Джошуа своим джебом раскрыл сечку. Не скрою, были удары в живот и подбородок, которые отправляли меня к Илону Маску", — цитирует боксера Sport24.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее Александр Усик высказался о критиках украинских спортсменов, которые фотографируются с атлетами из России.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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