«Трошки хворі». Усик раскритиковал противников фото с россиянами

Непобежденный украинский боксер-тяжеловес Александр Усик считает «трошки хворыми» (немного больными) тех, кто критикует спортсменов за фотографии с россиянами. Об этом пишет Телеграм-канал «Украина сейчас».

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«Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят чтобы они говорили, что бы о них слышали. Я понимаю о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Трошки хворі, що тут зробити», - сказал Усик журналистам.

Ранее в Минобороны Украины пообещали провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих после того, как она опубликована на своей странице в соцсети фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как пояснили в ВСУ, украинские спортсмены «должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность».

Усик - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (2018), чемпион мира по трем версиям в тяжелом весе (с 2021). В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF (2018—2019) и WBA super (2018—2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO super (2016—2019) и WBC (2018—2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и титула чемпиона по версии боксерского издания The Ring (2018—2019). В целом, победил семь бойцов за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.