«Трошки хворі». Усик раскритиковал противников фото с россиянами

Непобежденный украинский боксер-тяжеловес Александр Усик считает «трошки хворыми» (немного больными) тех, кто критикует спортсменов за фотографии с россиянами. Об этом пишет Телеграм-канал «Украина сейчас».
«Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят чтобы они говорили, что бы о них слышали. Я понимаю о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Трошки хворі, що тут зробити», - сказал Усик журналистам.
Ранее в Минобороны Украины пообещали провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих после того, как она опубликована на своей странице в соцсети фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как пояснили в ВСУ, украинские спортсмены «должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность».
Усик - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (2018), чемпион мира по трем версиям в тяжелом весе (с 2021). В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF (2018—2019) и WBA super (2018—2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO super (2016—2019) и WBC (2018—2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и титула чемпиона по версии боксерского издания The Ring (2018—2019). В целом, победил семь бойцов за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), чемпион мира 2011 года (до 91 кг), чемпион Европы 2008 года (до 81 кг), неоднократный чемпион Украины среди любителей. Заслуженный мастер спорта Украины.