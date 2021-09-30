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Победа россиянина на Олимпиаде попала под подозрение

Мария Иванова
59 минут назад

Результаты нескольких боксерских поединков на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, в том числе и боя россиянина, могли быть подтасованы. Об этом со ссылкой на расследование группы профессора Ричарда Макларена пишет The Guardian.

Победа россиянина на Олимпиаде попала под подозрение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, группа профессора Ричарда Макларена, специализирующаяся на расследовании спортивных махинаций, в последние три месяца изучала судейские решения на Олимпиаде по просьбе Международной ассоциации бокса (AIBA).

Под подозрение попали от семи до десяти боев, в том числе и четвертьфинальный поединок в легком весе между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Тогда российский боксер одержал победу, а затем завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

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Издание отмечает, что после Олимпийский игр-2016 Международная ассоциация бокса отстранила всех судей, обслуживавших этот турнир. А в 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство AIBA.

В этом году на Олимпиаде в Токио разразился скандал по поводу судейства в художественной гимнастике. Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в этом виде спорта после того как Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, несмотря на то, что та уронила снаряд во время упражнения с лентой. Российская сборная выступила с протестом, который отклонили.

Бокс,Майкл Конлан,Ричард Макларен,Владимир Никитин,The Guardian,
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