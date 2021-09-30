Победа россиянина на Олимпиаде попала под подозрение

Результаты нескольких боксерских поединков на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, в том числе и боя россиянина, могли быть подтасованы. Об этом со ссылкой на расследование группы профессора Ричарда Макларена пишет The Guardian.

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По данным издания, группа профессора Ричарда Макларена, специализирующаяся на расследовании спортивных махинаций, в последние три месяца изучала судейские решения на Олимпиаде по просьбе Международной ассоциации бокса (AIBA).

Под подозрение попали от семи до десяти боев, в том числе и четвертьфинальный поединок в легком весе между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Тогда российский боксер одержал победу, а затем завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

Издание отмечает, что после Олимпийский игр-2016 Международная ассоциация бокса отстранила всех судей, обслуживавших этот турнир. А в 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство AIBA.