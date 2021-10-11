Менеджер Усика исключил возможность боя с Фьюри

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, заявил, что бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем невозможен по причине реванша против британца Энтони Джошуа.
"Джошуа активировал реванш. Будем драться с ним", - приводит слова менеджера ТАСС.
10 октября Фьюри одолел Деонтея Уайлдера. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом. В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун.
В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне. Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью.
В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья. Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом. Ранее Эдди Хирн, промоутер боксера Энтони Джошуа, подтвердил реванш с украинцем Александром Усиком.