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Менеджер Усика заявил, что боя с Фьюри не будет

Газета.Ruиещё 15
2 часа назад

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, заявил, что бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем невозможен по причине реванша против британца Энтони Джошуа.

Менеджер Усика исключил возможность боя с Фьюри
Фото: ReutersReuters

"Джошуа активировал реванш. Будем драться с ним", - приводит слова менеджера ТАСС.

10 октября Фьюри одолел Деонтея Уайлдера. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом. В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун.

В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне. Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью.

В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья. Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом. Ранее Эдди Хирн, промоутер боксера Энтони Джошуа, подтвердил реванш с украинцем Александром Усиком.

Бокс,Александр Красюк,Эдди Хирн,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,ИТАР-ТАСС,
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