Сборная СССР разбила США в матчевой встрече. Горбачев посреди ночи одаривал проигравших

Михаил Сергеевич всё перепутал и раздавал дорогие презенты не тем людям.

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История советского бокса с конца 60-х годов минувшего века неразрывно связана с матчевыми встречами с национальной командой США. Какие бы отношения ни складывались между двумя странами, будь то некое потепление середины 70-х или полный разлад первой половины 80-х (когда страны взаимно бойкотировали участие в Олимпийских играх в Москве и Лос-Анджелесе), советские и американские боксёры неизменно встречались на рингах. Причём как в СССР, так и в США.

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Последняя официальная матчевая встреча команд в Москве прошла в апреле 1990 года. Для американцев она запомнилась не только очередным крупным поражением, но и достаточно неординарной историей, о которой мы вам и расскажем. Впрочем, обо всём по порядку.

Сборная СССР, невзирая на тотальный разлад в стране, подошла к очередной дуэли с максимальной ответственностью. Тренерский штаб на матчевую встречу привлёк почти всех сильнейших, в том числе Костю Цзю, Александра Лебзяка, Евгения Белоусова, Артура Григоряна и Ростислава Зауличного. Состав гостей из Северной Америки был куда скромнее. Выделялись здесь лишь будущие чемпионы мира в профессионалах Крис Бёрд и Террон Миллетт. Так что было вовсе не удивительно, что сборная СССР на домашней арене буквально разбила США, добыв 9 побед при лишь 3 поражениях.

Костя Цзю, к слову, тогда встретился с Терроном Миллеттом и победил со счётом 3:0. Удивительно, но именно проигравшего Миллетта признали лучшим в составе американской команды. Наверное, только исходя из этого факта можно понять, насколько же хорош тогда был Цзю. Ну а редкие победы американцам принесли Тэрри Макгрум, Серхио Рейес и Крис Бёрд. Последний уверенно разобрал Александра Лебзяка.

Казалось бы, после крупного поражения в Москве американцы должны были готовиться к неофициальной матчевой встрече в Алма-Ате, которая планировалась уже через три дня. Но о спокойном восстановлении после фиаско в «Лужниках» и речи быть не могло. А виной тому глава советского государства Михаил Сергеевич Горбачёв, который неожиданно захотел повидать американцев посреди ночи. Об этом случае в своей книге рассказывал известный тренер и промоутер Лу Дува, отец Кэти Дува, которая ныне ведёт карьеру Сергея Ковалёва.

«За годы партнёрства с ассоциацией любительского бокса я наладил кое-какие связи. Это позволило мне путешествовать по миру и встречать иногда невероятных людей. Одна из самых интересных встреч в моей жизни прошла в Москве в 1990 году, когда там проходила матчевая встреча СССР и США. В одну из ночей в нашу гостиницу поступил звонок из Кремля. Нас хотел видеть Михаил Горбачёв. Он хотел видеть у себя дома некоторых наших тренеров и боксёров. Наверное, Горбачёв жил в режиме совы, так как за нами прислали машину лишь в час ночи. Мы прибыли к нему домой и пообщались с официальными лицами, как вдруг Горбачёв подошёл прямо ко мне. Через переводчика он начал мне рассказывать, как любит следить за мной по телевизору. Он подарил мне большую русскую шапку на соболином меху, по её центру красовалась большая звезда, она была похожа на то, что называется орденом Ленина. Этот человек сделал что-то героическое для их государства. По мере того, как Горбачёв продолжал говорить, становилось ясно, что он считает меня каким-то официальным лицом канала HBO, потому что он видел меня там. В конце концов через переводчика я донёс до него, что не являюсь представителем канала HBO. Вы думаете, что Горбачёв приказал забрать подарок у какого-то тренера? Нет, он сказал своему переводчику, чтобы тот принёс ещё одну такую шапку, и попросил меня передать её главе HBO. Когда я вернулся в Нью-Йорк, то вручил подарок Сету Абрахаму, который тогда был президентом канала. Если бы не мои связи, я бы никогда не вырвался на уровень международного любительского бокса», — вспоминал Дува в автобиографии.

Что же, эпизод действительно получился забавным. Мало того, что Михаил Сергеевич, вместо того, чтобы чествовать победителей матчевой встречи, одарил своим вниманием команду США, так при этом он ещё умудрился и всё напутать, раздавая дорогие подарки направо и налево. Как оказалось, такое внимание к HBO со стороны Горбачёв было обусловлено тем, что он очень любил смотреть боксёрские поединки именно на этом канале.