Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.91
Войти в почту

Боксер Цзю: я никогда не выступал за Россию

Газета.Ruиещё 5
57 минут назад

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, почему на свои бои он выходил без флага России.

Боксер Цзю: я никогда не выступал за Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первое время я выходил на бои с российским флагом, а потом выходил без него. Понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт это немного другое. Спортсмены живут и тренируются в США, но выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет. Эта страна приняла меня как родного. Я уехал из СССР и совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас могу сказать, что представляю Россию, потому что нахожусь здесь", — приводит слова 52-летнего боксера YouTube-канал Hustle MMA.

На счету российского боксера 31 победа, 2 поражения и 1 несостоявшийся поединок. Последний бой он провел в далеком 2005 году.

Ранее Константин Цзю прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Бокс,Тимоти Джонсон,Константин Цзю,Федор Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители