Боксер Цзю: я никогда не выступал за Россию

"Первое время я выходил на бои с российским флагом, а потом выходил без него. Понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт это немного другое. Спортсмены живут и тренируются в США, но выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет. Эта страна приняла меня как родного. Я уехал из СССР и совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас могу сказать, что представляю Россию, потому что нахожусь здесь", — приводит слова 52-летнего боксера YouTube-канал Hustle MMA.