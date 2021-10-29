Боксер Цзю: я никогда не выступал за Россию

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, почему на свои бои он выходил без флага России.
"Первое время я выходил на бои с российским флагом, а потом выходил без него. Понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт это немного другое. Спортсмены живут и тренируются в США, но выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет. Эта страна приняла меня как родного. Я уехал из СССР и совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас могу сказать, что представляю Россию, потому что нахожусь здесь", — приводит слова 52-летнего боксера YouTube-канал Hustle MMA.
На счету российского боксера 31 победа, 2 поражения и 1 несостоявшийся поединок. Последний бой он провел в далеком 2005 году.
Ранее Константин Цзю прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.