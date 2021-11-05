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Появилось видео победы сына Кадырова нокаутом

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Организаторы турнира для профессиональных спортсменов «Время Легенд 7» опубликовали на своем YouTube-канале видео поединка сына главы Чечни Рамзана Кадырова Эли с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым.

Появилось видео победы сына Кадырова нокаутом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На появившемся в сети видео показано, как Кадыров-младший одержал победу в показательном поединке по правилам любительского бокса. Он выиграл техническим нокаутом у Хаткарова. 14-летний боец получил чемпионский пояс и был объявлен ведущим как Мохаммед Али.

Участие своего сына в поединке 3 ноября анонсировал глава Чечни. Он обратил внимание на то, что мальчик будет соревноваться наравне со взрослыми соперниками.

Бокс,Мохаммед Али,Рамзан Кадыров,
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