Появилось видео победы сына Кадырова нокаутом

Организаторы турнира для профессиональных спортсменов «Время Легенд 7» опубликовали на своем YouTube-канале видео поединка сына главы Чечни Рамзана Кадырова Эли с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На появившемся в сети видео показано, как Кадыров-младший одержал победу в показательном поединке по правилам любительского бокса. Он выиграл техническим нокаутом у Хаткарова. 14-летний боец получил чемпионский пояс и был объявлен ведущим как Мохаммед Али.