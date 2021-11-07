Россияне завоевали пять медалей на чемпионате мира по боксу

"Мы на 99% выступали молодым составом, - сказал Фархутдинов. - Да, многие олимпийцы хотели выступить на чемпионате мира, но у них был тяжелый этап подготовки, поэтому мы совместно с руководством решили, что в Белград поедут победители чемпионата России - 2021. Мы дали отдохнуть олимпийцам, а приехали в Сербию молодым составом. Мы просматриваем команду на будущее, в первую очередь с прицелом на Олимпиаду, если говорить конкретно про выступление на чемпионате мира, то оно среднее".