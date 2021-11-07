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Молодежь не подвела. Россияне завоевали пять медалей на чемпионате мира по боксу

ТАСС
1 час назад

Российские боксеры завоевали пять медалей на чемпионате мира в Белграде. В активе подопечных Виктора Фархутдинова одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

Россияне завоевали пять медалей на чемпионате мира по боксу
Фото: © Данил Айкин/ТАСС© Данил Айкин/ТАСС

Золотую медаль команде принес Марк Петровский (свыше 92 кг). В последний раз до этого представитель России поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионата мира в тяжелом весе в 2003 году, это был Александр Поветкин.

Серебряными призерами турнира в Сербии стали Вадим Мусаев (до 71 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг), бронзовыми - Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг). Российская команда стала пятой в общекомандном зачете турнира.

"Мы на 99% выступали молодым составом, - сказал Фархутдинов. - Да, многие олимпийцы хотели выступить на чемпионате мира, но у них был тяжелый этап подготовки, поэтому мы совместно с руководством решили, что в Белград поедут победители чемпионата России - 2021. Мы дали отдохнуть олимпийцам, а приехали в Сербию молодым составом. Мы просматриваем команду на будущее, в первую очередь с прицелом на Олимпиаду, если говорить конкретно про выступление на чемпионате мира, то оно среднее".

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назвал выступление команды удовлетворительным. "Мы изначально приняли решение везти молодую команду. Результат удовлетворительный. Многие выполнили норматив мастеров спорта международного класса. Этот турнир стал хорошим этапом подготовки к Играм в Париже", - сказал Щекутьев.

О турнире

Призовой фонд чемпионата мира составил $2,6 млн. Золотые медалисты в каждом весе получили по $100 тыс., серебряные - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.

Российская команда выступала под флагом Олимпийского комитета России и представляла команду Федерации бокса России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. В качестве гимна использовался фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Бокс,Кирилл Щекутьев,Александр Поветкин,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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