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«Я уже стар, а ты моложе». Рой Джонс вызвал на бой Фёдора Емельяненко

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Легендарный боксёр Рой Джонс заявил, что желает провести бой со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко.

Рой Джонс вызвал на бой Фёдора Емельяненко
Фото: ТАССТАСС

«Фёдор, брат, ты выглядел отлично в предыдущем поединке. Ты проделал потрясающую работу! Если бы мы могли провести с тобой выставочный бой, было бы здорово.

Я уже стар, а ты моложе меня. Но ты здорово выглядишь и качественно выполняешь свою работу. Несмотря на возраст. Две легенды. Мы могли бы показать отличный бой. Сражаться с тобой было бы честью и удовольствием для меня», — обратился к Фёдору Джонс.

Джонс последний раз выходил в октагон в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.

Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/news-4506447-roj-dzhons-vyzval-na-boj-fyodora-emelyanenko.html?utm_source=copypaste

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