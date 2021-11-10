«Путин делает все в интересах России»

Легенда бокса рассказал о работе с политиками и назвал лучших боксёров мира.

Фото: Facebook Facebook

9 ноября на YouTube-канале популярного украинского журналиста Дмитрия Гордона вышло большое интервью с экс-чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе, а ныне мэром Киева Виталием Кличко. В течение двухчасовой беседы звезда мирового спорта рассказал много интересного. Украинец вспомнил о поединке с Ленноксом Льюисом, назвал лучших боксёров планеты в наше время, а также высказался о Владимире Путине. Мы собрали самые интересные моменты большого интервью с Кличко-старшим.

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О победе Усика над Джошуа

В конце сентября нынешнего года соотечественник Виталия Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Виталий присутствовал на том поединке лично, а теперь получил возможность высказаться об успехе Александра.

«Саша — молодец. Я очень волновался и говорю искренне. У Саши были шансы, но до боя они были невелики. Джошуа больше, ударнее, фактурнее. Саша уникальный для своего веса технарь, но он не обладает сильным ударом. Джошуа – панчер. У него сильный одиночный удар, хорошая техника. Они с Александром победители Олимпийских игр. Саша не прирождённый тяжеловес, а Энтони – прирождённый.

У Александра был шанс выиграть по очкам, и он сделал всё, чтобы навязать грамотно свою тактику. Он это сделал. Не верил своим глазам. Очень радовался. Так, как радовался своим победам и победам брата», — рассказал Виталий.

О том, кто сильнее – он, Владимир Кличко или Александр Усик

Виталий не дал ответ, кто сильнее – он, Владимир Кличко или Александр Усик. Стоит отдать должное украинцу, который умело избежал ответа на не самый приятный для себя вопрос.

«Вопрос некорректный. Ответ на этот вопрос мог бы быть решён исключительно в ринге. Это всё равно, если мы будем говорить, кто бы победил – Мохаммед Али или Майк Тайсон. Спорить можно бесконечно долго. Усик или Ломаченко? Это тоже разные боксёры. Нельзя их сравнивать, разные категории, разная техника, каждый хорош в своём весе. Потому и существуют весовые категории», — отметил Кличко-старший. О лучшем боксёре мира

Виталий также не сумел ответить на вопрос, кто сейчас является сильнейшим боксёром мира. По его словам, это бремя на своих плечах сейчас тянут Тайсон Фьюри и Александр Усик.

«Я назову двух боксёров из действующих. Никогда нет самого сильного. На данный момент я бы назвал Тайсона Фьюри и Александра Усика. Очень много спекуляций на тему их возможного боя. Саша проведёт реванш с Джошуа, и надеемся, что после этого поединок Усик – Фьюри состоится», — рассказал Кличко.

О своём лучшем бое

Отвечая на вопрос о лучшем поединке в карьере, Виталий вспомнил о поражении от бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.

«Лучший бой? Каждый бой особенный по-своему. Считаю, что одним из самых знаменитых поединков, где мне довелось испытать свои навыки и способности с лучшим боксёром в истории, одним из лучших, был бой с Ленноксом Льюисом. К большому сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс обещал реванш, но он не состоялся. Считаю, что тогда я ответил своим скептикам. Один из ярких поединков. Могу сказать, так ужасно ни в одном поединке не выглядел. У меня прекрасная реакция, моя техника… Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары. Но в поединке с Ленноксом я выглядел ужасно. В поединке я себя не видел и был против остановки боя. Но потом увидел своё лицо и подумал: «Мама дорогая». Мурашки побежали по коже»

Об обидах на шутки о нём и нелепых цитатах

В ходе интервью Виталий рассказал, как относится к шуткам в свой адрес. Долгое время проект нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «95 квартал» откровенно насмехался над Кличко-старшим и его умственными способностями. Сейчас Виталий раскритиковал юмористов, дав понять, что считает их работу примитивной.

О «95 квартале»

«Это был проект зачистки электорального поля. Много информации есть, это делалось умышленно. Обижался ли я? Шутки ниже плинтуса. На пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие…. Ну в связи с этим рейтинги «95 квартала» сейчас никакие. Смеётся тот, кто смеётся последним», — отметил Кличко.

О нелепых цитатах

Виталий также не обошёл стороной свои знаменитые нелепые цитаты, дав понять, что к ним относится с иронией.

«До тех пор, когда ты что-то говоришь и люди будут улыбаться, они будут тебя любить. Главное, чтобы люди не плакали. Здорово, что не каждый может заглянуть в завтрашний день, а я могу. Элементарные вещи. Чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть. Ну и таких выражений каждый день…» — сказал экс-чемпион мира.

О политиках

Об атаке со стороны Януковича

В ходе интервью Виталий рассказал о том, как достаточно резко общался с четвёртым президентом Украины Виктором Януковичем во время событий на Майдане. Кличко-старший подтвердил, что экс-глава Украины в какой-то момент едва не накинулся на него с кулаками.

«Действительно, был такой момент. Он вскочил. Начал подбегать очень агрессивно. Он такой массивный, чуть ниже меня, но, думаю, тяжелее. Я в этот момент думал, что президента бить нельзя. Встав в боевую стойку, он за несколько метров остановился, посмотрел и понял, чёрт знает что на уме у этого боксёра. Если бы он попытался ударить, у меня очень хорошая реакция. Максимум он бы помахал по воздуху», — рассказал Кличко.

О снесённом киоске Порошенко

Виталий Кличко также рассказал о работе с пятым президентом Украины Петром Порошенко. В частности, он подтвердил, что в ходе облагораживания Киева, ему пришлось дать санкцию на снос магазина «Рошен», сеть которых принадлежит Порошенко.

«На самом деле, правила должны быть равны для всех. Я много раз говорил, что Киев не должен быть городом МАФов. Это должен быть город парков и скверов. Почему киоски, которые рядом с киоском Порошенко, можно убрать, а киоск президента должен остаться. Я действовал так, чтобы спасти репутацию президента», — сказал Кличко.

О встрече с Путиным и отношении к нему

Виталий Кличко рассказал, что в прошлом виделся с президентом России Владимиром Путиным, а также поведал, что думает о проводимой им политике.

«С Путиным я виделся в Санкт-Петербурге. Кажется, в 2008 году. Я к нему подошёл, очень короткая встреча. Владимир встречался, разговаривал с ним. Со спортсменами каждый может поговорить, есть о чем поговорить, и Путин не исключение.

Что бы я сказал Путину сейчас? Один на один? Сложный вопрос. Он как лидер своей страны делает всё в интересах России. Но эти интересы, увы, противоречат украинским. Он всё делает исключительно в интересах России, чтобы она была сильной, но это идёт вразрез с национальными интересами Украины», — сказал Кличко.