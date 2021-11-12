Назван следующий соперник Тайсона Фьюри

После победы британца над американцем Деонтеем Уайлдером Всемирный боксерский совет (WBC) дал Фьюри 30 дней для организации поединка против украинца Александра Усика. Договориться сторонам о проведении боя не удалось. По этой причине Фьюри предстоит поединок с обязательным претендентом — Уайтом. Ожидается, что официально о новом бое Фьюри будет объявлено на следующей неделе.