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Назван следующий соперник Тайсона Фьюри

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Следующим соперником британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт. Его назвало издание The Sun.

Назван следующий соперник Тайсона Фьюри
Фото: ReutersReuters

После победы британца над американцем Деонтеем Уайлдером Всемирный боксерский совет (WBC) дал Фьюри 30 дней для организации поединка против украинца Александра Усика. Договориться сторонам о проведении боя не удалось. По этой причине Фьюри предстоит поединок с обязательным претендентом — Уайтом. Ожидается, что официально о новом бое Фьюри будет объявлено на следующей неделе.

10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в их третьем поединке. Британец удержал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

30 октября Уайт должен был подраться против шведа Отто Валлина. Однако британец был вынужден сняться с боя из-за травмы. Схватка между тяжеловесами отменилась.

Бокс,Диллиан Уайт,Александр Усик,
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