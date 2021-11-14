Константин Цзю упрекнул россиян в любви к халяве

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался об отношении россиян к платным трансляциям.
«К сожалению, это не придет с первого раза, нужно обучать. Российский менталитет заточен на получение халявы, даже если она будет в плохом качестве. Нужно лучше работать со зрителем, проводить разные акции, заинтересовывать новую аудиторию», — цитирует Цзю «РБК Спорт».
Экс-боксер отметил, что через 10-15 лет платные трансляции станут нормой для России.
На счету российского боксера 31 победа, 2 поражения и 1 несостоявшийся поединок. Он являлся абсолютным чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Последний бой он провел в 2005 году.
Ранее Цзю рассказал, почему на свои бои он выходил без флага России.
«Я прожил в Австралии более 20 лет. Эта страна приняла меня как родного. Я уехал из СССР и совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас могу сказать, что представляю Россию, потому что нахожусь здесь», — приводит слова 52-летнего боксера YouTube-канал Hustle MMA.