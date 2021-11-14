Константин Цзю упрекнул россиян в любви к халяве

«Я прожил в Австралии более 20 лет. Эта страна приняла меня как родного. Я уехал из СССР и совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас могу сказать, что представляю Россию, потому что нахожусь здесь», — приводит слова 52-летнего боксера YouTube-канал Hustle MMA.