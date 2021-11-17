Сын Кости Цзю одержал 20-ю победу подряд

Австралийский боксер-профессионал Тим Цзю одолел японца Такеши Иноуэ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: @timtszyu @timtszyu

Схватка прошла в Сиднее. Цзю одержал победу единогласным решением судей и завоевал два пояса: WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

27-летний спортсмен одержал 20-ю победу подряд в профессиональной карьере. Сын известного советского и российского боксера Кости Цзю остается претендентом на пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В данный момент титул удерживает Брайан Кастаньо.

В июле Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка. Для австралийца это поражение стало вторым в карьере.