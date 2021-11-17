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Сын Кости Цзю одержал 20-ю победу подряд

Lenta.ruиещё 21
1 час назад

Австралийский боксер-профессионал Тим Цзю одолел японца Такеши Иноуэ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сын Кости Цзю одержал 20-ю победу подряд
Фото: @timtszyu@timtszyu

Схватка прошла в Сиднее. Цзю одержал победу единогласным решением судей и завоевал два пояса: WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

27-летний спортсмен одержал 20-ю победу подряд в профессиональной карьере. Сын известного советского и российского боксера Кости Цзю остается претендентом на пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В данный момент титул удерживает Брайан Кастаньо.

В июле Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка. Для австралийца это поражение стало вторым в карьере.

Тим Цзю проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году. Из 20 его побед 15 были добыты нокаутом.

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