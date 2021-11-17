Костя Цзю отреагировал на жалобу соперника сына

«Старался общаться каждый день, не получалось. Сегодня дозвонился, посмотрел его состояние. Спокойный, готов к бою. Обсуждали планы на бой, надеюсь, что они исполнятся. Любой бьющий боксёр опасен. Любой из них опасен. Упасть можно от любого. Я очень хочу, чтобы Тимофей был готов к тому, что тот будет м