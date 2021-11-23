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Боксер Кузьмин предрек трудный бой с бразильцем Адиэлом

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Российский боксер Сергей Кузьмин оценил перспективы предстоящего поединка с бразильским оппонентом Игором Адиэлом сообщает газета «Известия».

Боксер Кузьмин предрек трудный бой с бразильцем Адиэлом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, будет трудно, в боксе никогда нет ничего легкого. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — заявил российский спортсмен по прибытии в Москву.

Как считает бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян, у россиянина есть преимущество над соперником.

«Серега — очень увертливый, несмотря на то что он крупный <…>, но он увертливый, он чувствует удары, дистанцию, и вот это козырь Сергея. Он может хорошо козырь использовать и перевести бой в более поздние раунды и вот победить тем самым», — указал он.

Бокс,Сергей Кузьмин,газета "Известия",
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