Боксер Кузьмин предрек трудный бой с бразильцем Адиэлом

Российский боксер Сергей Кузьмин оценил перспективы предстоящего поединка с бразильским оппонентом Игором Адиэлом сообщает газета «Известия».
«Конечно, будет трудно, в боксе никогда нет ничего легкого. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — заявил российский спортсмен по прибытии в Москву.
Как считает бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян, у россиянина есть преимущество над соперником.
«Серега — очень увертливый, несмотря на то что он крупный <…>, но он увертливый, он чувствует удары, дистанцию, и вот это козырь Сергея. Он может хорошо козырь использовать и перевести бой в более поздние раунды и вот победить тем самым», — указал он.