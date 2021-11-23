Боксер Кузьмин предрек трудный бой с бразильцем Адиэлом

«Серега — очень увертливый, несмотря на то что он крупный <…>, но он увертливый, он чувствует удары, дистанцию, и вот это козырь Сергея. Он может хорошо козырь использовать и перевести бой в более поздние раунды и вот победить тем самым», — указал он.