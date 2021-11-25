Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Никита Джигурда нокаутировал Отара Кушанишвили

Чемпионат.comиещё 6
2 часа назад

Известный шоумен Никита Джигурда одержал победу над телеведущим Отаром Кушанашвили. Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Поединок был организован промоушеном «Наше Дело».

Джигурда нокаутировал Кушанишвили
Фото:  INSTAGRAM.COM/NASHEDELO.FIGHT INSTAGRAM.COM/NASHEDELO.FIGHT

Бой должен был продлиться три раунда по две минуты, однако был завершён уже в первом раунде — Джигурда за короткий промежуток времени трижды отправил Кушанишвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Бой продлился в общей сложности сто секунд.

После поединка Никита Джигурда вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и рэпера Джигана.

Для Никиты Джигурды это уже второй поединок в промоушене «Наше Дело» — ранее Никита одержал победу над депутатом Виталием Милоновым.

Бокс,Николай Валуев,Виталий Милонов,Никита Джигурда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители