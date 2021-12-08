Деонтей Уайлдер может завершить карьеру: «Я все себе доказал»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер не исключил, что может завершить карьеру.
«У меня сейчас какие-то смешанные чувства, потому что по большому счету я достиг всех поставленных целей в этом спорте.
Я сказал своей дочери, когда ей был годик, что стану чемпионом мира — и я сделал это. Я много чего достиг, и чувствую, что мне не нужно никому что-либо доказывать.
Я сам все себе доказал. Теперь стоит вопрос: должен ли я продолжать карьеру или мне просто стоит уйти и сосредоточиться на других вещах?» – сказал Уайлдер.
В последнем поединке Уайлдер проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.