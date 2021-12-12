Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксёр Дмитрий Бивол взял верх над Умаром Саламовым в поединке за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжёлом весе. Схватка продлилась все запланированные 12 раундов, по окончании которых судьи отдали победу действующему обладателю трофея. Для уроженца Санкт-Петербурга эта защита пояса стала восьмой в карьере.

Фото: RCC Boxing Promotions RCC Boxing Promotions

Бивол выиграл единогласным решением судей — 119:109, 118:109, 118:110.

Действующий чемпион WBA Super одержал 19-ю победу в карьере подряд и остался непобеждённым. Саламов потерпел второе поражение. Также в его послужном списке значится 26 побед.

Поединок между Биволов и Саламовым прошёл в рамках боксёрского вечера RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.