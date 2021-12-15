Лучший боксер мира объяснил, почему выбрал Россию

Американский спортсмен и бизнесмен Флойд Мейвезер, который признается многими экспертами лучшим боксером как минимум XXI века, рассказал, почему решил открыть в России спортивные залы своей франшизы Mayweather Boxing+Fitness.
Ранее залы по этой франшизе открывались только в США, сообщает портал AllBoxing. Он объяснил это тем, что российские любители бокса всегда поддерживали его и никогда не осуждали, поэтому он отвечает им «любовью».
Флойд Мейвезер лично открыл залы в Москве и Санкт-Петербурге и пообщался с любителями спорта.
Мейвезер является единственным боксером высокого уровня со статистикой 50:0, то есть 50 побед и ноль поражений. Наиболее близок к такому рекорду другой американец Рокки Марчиано (со статистикой 49:0), который провел последний поединок в 1955 году. Кроме того, Мейвезер — самый успешный боксер по количеству проданных платных трансляций.