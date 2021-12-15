Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Лучший боксер мира объяснил, почему выбрал Россию

Американский спортсмен и бизнесмен Флойд Мейвезер, который признается многими экспертами лучшим боксером как минимум XXI века, рассказал, почему решил открыть в России спортивные залы своей франшизы Mayweather Boxing+Fitness.

Лучший боксер мира объяснил, почему выбрал Россию
Фото: Европейская конфедерация боксаЕвропейская конфедерация бокса

Ранее залы по этой франшизе открывались только в США, сообщает портал AllBoxing. Он объяснил это тем, что российские любители бокса всегда поддерживали его и никогда не осуждали, поэтому он отвечает им «любовью».

Флойд Мейвезер лично открыл залы в Москве и Санкт-Петербурге и пообщался с любителями спорта.

Мейвезер является единственным боксером высокого уровня со статистикой 50:0, то есть 50 побед и ноль поражений. Наиболее близок к такому рекорду другой американец Рокки Марчиано (со статистикой 49:0), который провел последний поединок в 1955 году. Кроме того, Мейвезер — самый успешный боксер по количеству проданных платных трансляций.

Бокс,Флойд Мейвезер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители