Лучший боксер мира объяснил, почему выбрал Россию

Американский спортсмен и бизнесмен Флойд Мейвезер, который признается многими экспертами лучшим боксером как минимум XXI века, рассказал, почему решил открыть в России спортивные залы своей франшизы Mayweather Boxing+Fitness.

Фото: Европейская конфедерация бокса Европейская конфедерация бокса

Ранее залы по этой франшизе открывались только в США, сообщает портал AllBoxing. Он объяснил это тем, что российские любители бокса всегда поддерживали его и никогда не осуждали, поэтому он отвечает им «любовью».

Флойд Мейвезер лично открыл залы в Москве и Санкт-Петербурге и пообщался с любителями спорта.