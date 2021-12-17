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2 часа назад

Бывший чемпион мира по боксу описал детство словами «ел из собачьей миски»

Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников рассказал, как в детстве ел из собачьей миски. Его слова приводит News.ru.

Экс-чемпион мира по боксу описал детство словами «ел из собачьей миски»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Однажды нечем было питаться, поэтому действительно пришлось есть сухари из собачьей миски», — вспомнил Проводников. Спортсмен поделился, что рос на улице и поэтому воровал, употреблял наркотики и алкоголь.

По словам Проводникова, его жизнь кардинально изменилась, когда в десять лет он познакомился с тренером Евгением Вакуевым. Ему понравилось ездить на соревнования, побеждать и получать за это подарки. По словам боксера, его опыт показывает, что каждый выбирает свою судьбу.

«Сегодня я экс-чемпион мира, помогаю своему народу, землякам. Не мог подумать, что все так сложится. Для меня это чудо», — описал Проводников свое нынешнее положение и уточнил, что многие его друзья детства отсидели в тюрьме, спились или умерли.

19 декабря экс-чемпион подерется в Москве по правилам бокса с бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым. Встреча пройдет в рамках благотворительной акции «Драться, чтобы спасти». Это будет первый бой для Проводникова с 2016 года, когда он проиграл единогласным решением судей Джону Молину.

Проводников — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе. Всего на его счету 25 побед и пять поражений.

Бокс,Руслан Проводников,
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