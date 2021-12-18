Перед боем Бетербиева в Монреале случился конфуз

Организаторы боя за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном поставили в честь обладателя поясов гимн СССР, а не России. Поединок проходит в канадском Монреале.

Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниэль Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль, в 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступал в США.