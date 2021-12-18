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2 часа назад

Перед боем Бетербиева и Брауна прозвучал советский гимн вместо российского

Организаторы боя за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном поставили в честь обладателя поясов гимн СССР, а не России. Поединок проходит в канадском Монреале.

Перед боем Бетербиева в Монреале случился конфуз
Фото: InstagramInstagram

В активе 31-летнего Брауна 24 победы (16 нокаутом), одно поражение. 36-летний Бетербиев одержал 16 побед (16 нокаутом) в 16 поединках.

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Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниэль Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль, в 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступал в США.

Бокс,Эл Хэймон,Ивон Мишель,Маркус Браун,
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