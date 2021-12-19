Боксер Проводников объявил о завершении карьеры

Российский боксер Руслан Проводников объявил о завершении карьеры после боя на турнире Open Fighting Championship. Об этом он сказал журналистам.

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В воскресенье Проводников раздельным решением судей победил соотечественника Али Багаутинова. Поединок состоялся на "ВТБ-Арене" в Москве и прошел по правилам бокса.

"Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг", - сказал Проводников журналистам.