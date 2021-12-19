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41 минуту назад

Российский боксер Проводников объявил о завершении карьеры

Российский боксер Руслан Проводников объявил о завершении карьеры после боя на турнире Open Fighting Championship. Об этом он сказал журналистам.

Боксер Проводников объявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье Проводников раздельным решением судей победил соотечественника Али Багаутинова. Поединок состоялся на "ВТБ-Арене" в Москве и прошел по правилам бокса.

"Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг", - сказал Проводников журналистам.

Проводникову 37 лет, он провел 30 боев в профессиональном боксе, одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.

Бокс,Али Багаутинов,Руслан Проводников,
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