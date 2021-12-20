Проводников объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Руслан Проводников заявил о завершении карьеры, передает «Москва 24».

«Я хочу сказать, что завершил карьеру! Мне такой путь был дан судьбой! Спасибо за все», – написал спортсмен.

Накануне в столице в первой полусредней весовой категории раздельным решением судей Проводников победил экс-претендента на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова в поединке по правилам бокса в рамках бойцовского благотворительного вечера.

В активе Проводникова 25 побед (18 нокаутов) и пять поражений (0 нокаутов) на профессиональном ринге. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний профессиональный поединок провел в 2016 году.