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46 минут назад

Власов победил бывшего временного чемпиона мира Валеру

Российский боксёр Максим Власов победил доминиканца Феликса Валеру в поединке за титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг.

Власов победил бывшего временного чемпиона мира Валеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боксёрский поединок, прошедший в Москве, продлился десять раундов. Власов одержал победу решением судей. Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона EPB.

На счету у российского боксёра 46 побед при четырёх поражениях. В то время как Валера потерпел пятое поражение при 19 выигрышах.

Напомним, что в апреле 2021 года Власов проиграл американцу Джо Смиту — младшему в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее Агрба победил Петрова и завоевал титул IBF European.

Бокс,Феликс Валера,Джо Смит,Максим Власов,
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