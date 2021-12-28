Альвареса обвинили в использовании допинга

Влияние на профессиональные организации очень простое — кто приносит деньги, тому бои они и санкционируют. Почему Сауль Альварес сейчас дерётся со всеми, с кем он хочет, причём в какой вес бы он ни поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. Я 150% даю на то, что он на такой химии сумасшедшей. Подняться в вес и вырубить Ковалёва, — сказал Хитров.