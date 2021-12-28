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8 часов назад

Украинский боксёр обвинил Альвареса в использовании допинга

Чемпион мира по боксу 2011 года Евгений Хитров выразил мнение, что чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес активно принимает запрещённые препараты. Как сказал спортсмен в эфире YouTube-канала «Студия бокса Виктора Ялымова», подобное мнение укрепилось у него после того, как мексиканец поднялся в полутяжёлый вес и нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва.

Альвареса обвинили в использовании допинга
Фото: InstagramInstagram

Влияние на профессиональные организации очень простое — кто приносит деньги, тому бои они и санкционируют. Почему Сауль Альварес сейчас дерётся со всеми, с кем он хочет, причём в какой вес бы он ни поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. Я 150% даю на то, что он на такой химии сумасшедшей. Подняться в вес и вырубить Ковалёва, — сказал Хитров.

Украинский боксёр уверен, что мексиканца предупреждают, когда будет следующая допинг-проверка. Поэтому у него получается использовать допинг, а затем своевременно вывести его из организма.

Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две битвы свёл вничью. В ноябре Канело нокаутировал американца Калеба Планта и объединил пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Бокс,Евгений Хитров,Сергей Ковалев,
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