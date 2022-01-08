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1 час назад

Раскрыты подробности гибели боксера Ареста Саакяна

Стали известны подробности гибели новосибирского боксера Ареста Саакяна, который впал в кому и умер после нокаута на ринге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Раскрыты подробности гибели боксера Ареста Саакяна
Фото: Европейская конфедерация боксаЕвропейская конфедерация бокса

Сестра погибшего спортсмена, Светлана рассказала, что брату стало плохо еще перед ударом.

«Когда шел бой на 19 минуте даже комментаторы говорили, что бой нужно остановить, но никто этого не сделал. Они видели его состояние. Там было видно, что нужно остановить бой, потому что ему было плохо. Он уже стоял никакой на ринге», - отметила сестра.

По ее словам, бой смотрел брат Ареста. Он видел, как боксер пропустил удар в голову. Родственник сразу позвонил ей:

«Мне сказали, что он лежит и не шевелится. Его увезли в больницу в Тольятти, сделали МРТ и прооперировали».

Операция прошла успешно, но Арест так и не пришел в себя. У него была большая гематома, начался отек мозга. Боксер провел в коме 10 суток и умер.

По словам женщины, Арест был добрым и наивным человеком. Когда он впервые сообщил, что будет заниматься боксом, родственники были шокированы.

Саакяна похоронят в Армении рядом с могилой его отца. Прощение пройдет в Тольятти 11 января.

Боксер получил смертельный нокаут во время боя на турнире в Тольятти. 7 января.

Бокс,
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