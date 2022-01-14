Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Чемпион мира по боксу из США захотел подраться с Бетербиевым и Биволом

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смит заявил, что планирует провести поединки с россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Американец выразил желание стать абсолютным чемпионом своего дивизиона, сообщает Dazn News.

Чемпион мира по боксу захотел подраться с Бетербиевым и Биволом
Фото:  joesmithjr631/instagram.com joesmithjr631/instagram.com

В качестве следующего соперника я хочу Артура Бетербиева или Сауля Альвареса. Я буду согласен на любой вариант. Мне хочется объединить пояса. Дмитрий Бивол? Он тоже интересен. Но перед встречей с ним я хочу провести бой с Бетербиевым. И только потом планирую взять реванш у Бивола, чтобы объединить все четыре титула, — сказал Смит.

Бетербиев является чемпионом в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF. Бивол владеет титулом по версии WBA. Дмитрий провёл бой со Смитом в марте 2019 года и победил американца единогласным решением судей.

15 января Смиту предстоит защита титула против американца Стива Джеффрарда.

Ранее американский тренер по боксу Тедди Атлас сказал, что Бетербиев обладает менталитетом воина, что делает его похожим на Хабиба Нурмагомедова. Он не согласился с мнением о том, тем, что Артур является примитивным боксёром, а его единственным сильным качеством является физическая сила.

Бокс,Дмитрий Бивол,Джо Смит,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители