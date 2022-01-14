Чемпион мира по боксу захотел подраться с Бетербиевым и Биволом

В качестве следующего соперника я хочу Артура Бетербиева или Сауля Альвареса. Я буду согласен на любой вариант. Мне хочется объединить пояса. Дмитрий Бивол? Он тоже интересен. Но перед встречей с ним я хочу провести бой с Бетербиевым. И только потом планирую взять реванш у Бивола, чтобы объединить все четыре титула, — сказал Смит.