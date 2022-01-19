Украинский боксер лишился контрактов из-за желания помочь ДНР

«Из-за этого разделения, непонимания, очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отклонились, отказались. К примеру, говорили: "Ты там политически высказывался". Я говорю: "Где, покажите". "Ну вот на тебя там говорят". Ну так говорят, или я говорю? "Ну вот у нашей компании такая позиция"», — объяснил спортсмен.