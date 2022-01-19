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2 часа назад

Украинский боксер лишился контрактов из-за желания помочь ДНР

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что его лишили всех рекламных контрактов на родине из-за его политической позиции. Как заявил боец в интервью для YouTube-канале Маши Ефросининой, его раскритиковали после того, как он объединился с блогером Анатолием Шарием.

Украинский боксер лишился контрактов из-за желания помочь ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за этого разделения, непонимания, очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отклонились, отказались. К примеру, говорили: "Ты там политически высказывался". Я говорю: "Где, покажите". "Ну вот на тебя там говорят". Ну так говорят, или я говорю? "Ну вот у нашей компании такая позиция"», — объяснил спортсмен.

Усик добавил, что произошедшее его не сильно расстроило, поскольку для него деньги — ресурс, который всегда можно восполнить.

Напомним, что на Украине блогер Анатолий Шарий считается пророссийским. Летом 2019 года Усик признался, что регулярно смотрит его видео и провел с ним совместный эфир в Instagram. Позднее, в апреле 2021 года они заявили, что придумали, как помочь жителям ДНР и ЛНР.

Бокс,Александр Усик,
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